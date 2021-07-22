«Беседка»: Андрей Носков о кинофестивале «Западные ворота»

Гость студии - актер театра и кино, режиссер Андрей Носков.

В Пскове проходит второй день кинофестиваля «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Андреем Носковым о конкурсной программе короткометражного кино, пути из актера в режиссеры и критериях оценки любого фильма.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»