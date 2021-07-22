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«Беседка»: Андрей Носков о кинофестивале «Западные ворота»
23.07.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - актер театра и кино, режиссер Андрей Носков.
В Пскове проходит второй день кинофестиваля «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Андреем Носковым о конкурсной программе короткометражного кино, пути из актера в режиссеры и критериях оценки любого фильма.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:II Международный кинофестиваль «Западные ворота»
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