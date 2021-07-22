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«Беседка»: Андрей Носков о кинофестивале «Западные ворота»

23.07.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - актер театра и кино, режиссер Андрей Носков.

В Пскове проходит второй день кинофестиваля «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Андреем Носковым о конкурсной программе короткометражного кино, пути из актера в режиссеры и критериях оценки любого фильма.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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cюжет:
II Международный кинофестиваль «Западные ворота»

 

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