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«Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским
22.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - программный директор кинофестиваля «Западные ворота», кинокритик Алексей Дунаевский.
Второй раз в Пскове проходит международный кинофестиваль «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Алексеем Дунаевским о программе мероприятия, популярных жанрах современных фильмов и актуальных темах мирового кинематографа.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:II Международный кинофестиваль «Западные ворота»
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