«Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским

Гость студии - программный директор кинофестиваля «Западные ворота», кинокритик Алексей Дунаевский.

Второй раз в Пскове проходит международный кинофестиваль «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Алексеем Дунаевским о программе мероприятия, популярных жанрах современных фильмов и актуальных темах мирового кинематографа.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»