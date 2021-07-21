www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июля 1 июля 1 июля 5 июля 2 июля 1 июля 2 июля 5 июля 5 июля 29 июня Телефон Телефон 5 июля 2 июля Телефон 2 июля

«Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским

22.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - программный директор кинофестиваля «Западные ворота», кинокритик Алексей Дунаевский.

Второй раз в Пскове проходит международный кинофестиваль «Западные ворота». Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Алексеем Дунаевским о программе мероприятия, популярных жанрах современных фильмов и актуальных темах мирового кинематографа.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
II Международный кинофестиваль «Западные ворота»

 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты