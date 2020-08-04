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«Особое мнение»: Дмитрий Месхиев о будущем театральных проектов и фестивалей в Псковской области

05.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий эфира Максим Костиков обсудит с ним объединение театра с Александринкой и итоги недавнего визита жюри театральной премии «Золотая маска» в Псков. Также гость студии расскажет, как Псковский драмтеатр переживает эпоху коронавируса, о будущем театральных проектов и традиционных фестивалей.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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