«Особое мнение»: Дмитрий Месхиев о будущем театральных проектов и фестивалей в Псковской области

Гость студии – художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий эфира Максим Костиков обсудит с ним объединение театра с Александринкой и итоги недавнего визита жюри театральной премии «Золотая маска» в Псков. Также гость студии расскажет, как Псковский драмтеатр переживает эпоху коронавируса, о будущем театральных проектов и традиционных фестивалей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»