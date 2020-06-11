Собранные в рамках акции #СпасибоМедикам средства пойдут на реабилитацию переболевших COVID-19 врачей
Средства, собранные в рамках акции #СпасибоМедикам, которая стартует в Псковской области, пойдут на реабилитацию врачей, переболевших COVID-19. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.
«Все учреждения культуры в разных регионах стали активно поддерживать федеральные акции, которые предусматривали выражение благодарности врачам. Мы тоже подключились к этой акции. Изначально думали присоединиться к акции «Спасибо врачам», а потом все переросло в региональную акцию под названием «Спасибо медикам»», - пояснила Ольга Тимофеева.
Основная цель акции - сбор средств, которые пойдут реабилитацию врачей, переболевших коронавирусом. «Собираемся приобрести санаторные путевки и передать их медработникам», - отметила директор ТКД, пояснив, что это не денежная поддержка, а поддержка именно в виде оздоровительных путевок.
Планируется, что акция будет проходить в течение месяца. В ее рамках 21 июня, в День медицинского работника, состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!». Начало в 16.00 и 20.00.
Еще один концерт планируется через месяц.
Напомним, как можно пожертвовать средства:
Для юридических лиц
Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»
Реквизиты для перечисления:
Р/счет №40603810551004000010 в
Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков
к/счет 30101810300000000602
БИК 045805602
ИНН 6027162680
Для физических лиц
Оплата через Сбербанк:
Перечисление через банкомат:
— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата
— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»
— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»
— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить».
Платежи с помощью мобильного приложения:
— Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»
— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»
— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».
Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:
— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана
— Выберите «Оплата по QR или штрих коду»
— Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/
— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».
2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов «Мегафон»):
— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»