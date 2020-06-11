Собранные в рамках акции #СпасибоМедикам средства пойдут на реабилитацию переболевших COVID-19 врачей

Средства, собранные в рамках акции #СпасибоМедикам, которая стартует в Псковской области, пойдут на реабилитацию врачей, переболевших COVID-19. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

«Все учреждения культуры в разных регионах стали активно поддерживать федеральные акции, которые предусматривали выражение благодарности врачам. Мы тоже подключились к этой акции. Изначально думали присоединиться к акции «Спасибо врачам», а потом все переросло в региональную акцию под названием «Спасибо медикам»», - пояснила Ольга Тимофеева.

Основная цель акции - сбор средств, которые пойдут реабилитацию врачей, переболевших коронавирусом. «Собираемся приобрести санаторные путевки и передать их медработникам», - отметила директор ТКД, пояснив, что это не денежная поддержка, а поддержка именно в виде оздоровительных путевок.

Планируется, что акция будет проходить в течение месяца. В ее рамках 21 июня, в День медицинского работника, состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!». Начало в 16.00 и 20.00.

Еще один концерт планируется через месяц.

Напомним, как можно пожертвовать средства:

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Для физических лиц

Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»

— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

— Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»

— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»

— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:

— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

— Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

— Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/

— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов «Мегафон»):

— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»