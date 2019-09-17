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17.09.2019 12:35
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
16.09.2019 19:00
«Дневной дозор»: скандал со спектаклем «Ревизор» в Екатеринбурге
2
16.09.2019 18:00
Итоги дня - 16 сентября
16.09.2019 14:00
«Постскриптум»: О грядущих выборах главы Пскова
Итоги дня - 18 сентября
18.09.2019 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова станет гостем программы «Собственной персоной»
Александр Козловский станет гостем нового выпуска программы «Гайд-парк»
«Эхономика»: О проблемах псковского ЖКХ и готовности к зиме
«Постскриптум»: О новом прожиточном минимуме для псковских пенсионеров и грядущих выборах главы Пскова
«Эхо города»: О состоянии псковских учреждений образования, культуры и спорта
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
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