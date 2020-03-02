14:00 «Эхономика»: Сергей Пайст об отношениях регоператора ТКО с подрядчиками и контролирующими органами
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«Эхономика»: Сергей Пайст об отношениях регоператора ТКО с подрядчиками и контролирующими органами
03.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.
Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о реализации «мусорной реформы» в псковском регионе, о взаимоотношениях с подрядными организациями и контролирующими органами. Также гость студии разъяснит, что делать и куда обращаться, если в квитанции на оплату внесены недостоверные данные или услуга не была оказана.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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