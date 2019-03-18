«Эхономика»: с директором мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом»
19.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.
Речь идет о ходе реализации реформы по обращению с ТКО, проблемах и противоречиях на старте данной реформы, о диалоге подрядчиков и регионального оператора. Андрей Папчук рассказывает, как сегодня выглядит «путь мусора» - от домохозяйства до утилизации, о настоящем и будущем переработки ТКО.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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