www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 марта 7 марта 13 марта 11 марта 7 марта Телефон 12 марта 7 марта 28 февраля 18 марта 26 февраля 6 марта 27 февраля 19 февраля 5 марта 19 февраля

«Эхономика»: с директором мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом»

19.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

Речь идет о ходе реализации реформы по обращению с ТКО, проблемах и противоречиях на старте данной реформы, о диалоге подрядчиков и регионального оператора. Андрей Папчук рассказывает, как сегодня выглядит «путь мусора» - от домохозяйства до утилизации, о настоящем и будущем переработки ТКО.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты