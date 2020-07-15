<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
14:45
Точка зрения ЛДПР
14:00
«Сообразим на троих»: насколько реалистичны и опасны протестные явления
12:35
«Резонёр» с Константином Калиниченко
12:00
«Гайд-парк»: О подготовке псковских либерал-демократов к сентябрьским выборам
15.07.2020 19:00
«Дневной дозор»: Как система псковского здрава выдержала коронавирусный период?
15.07.2020 18:00
Итоги дня - 15 июля
15.07.2020 14:00
«Двое на одного»: О проблемах и планах псковского «Яблока» расскажет Лев Шлосберг
15.07.2020 12:00
«Гайд-парк»: Об акции #СпасибоМедикам
14.07.2020 19:00
«Дневной дозор»: Детский летний отдых в коронавирус
14.07.2020 18:05
Реплика Донецкого: Свадебные граждане почета
1
Точка зрения ЛДПР
16.07.2020 14:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Гайд-парк»: О подготовке псковских либерал-демократов к сентябрьским выборам
О проблемах и планах псковского «Яблока» расскажет Лев Шлосберг в программе «Двое на одного»
«Гайд-парк»: Об акции #СпасибоМедикам
Станет ли коронавирус катастрофой для псковского бизнеса, расскажет Игорь Савицкий в программе «Эхономика»
«Постскриптум»: Об итогах выборов главы Печорского района и дизайн-коде Пскова
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120