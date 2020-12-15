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«В фокусе»: Сергей Грахов об итогах реформы ТКО в Псковской области

16.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. 

Он подведет итоги почти двухлетней реализации реформы в сфере обращения с ТКО: что получилось сделать, а какие проблему требуют особого внимания, а также озвучит планы на 2021 год, в том числе перспективы перехода на раздельный сбор мусора.

Удалось ли регоператору ТКО решить проблему с некорректным начислением платежей? На каком этапе находится вопрос консервации старой псковской свалки? Как на работу «Экопрома» повлияла смена руководства? Будет ли регоператор вывозить мусор в новогодние праздники? Нужно ли отказываться от мусоропроводов в многоэтажках?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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