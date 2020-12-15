«В фокусе»: Сергей Грахов об итогах реформы ТКО в Псковской области

Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Он подведет итоги почти двухлетней реализации реформы в сфере обращения с ТКО: что получилось сделать, а какие проблему требуют особого внимания, а также озвучит планы на 2021 год, в том числе перспективы перехода на раздельный сбор мусора.

Удалось ли регоператору ТКО решить проблему с некорректным начислением платежей? На каком этапе находится вопрос консервации старой псковской свалки? Как на работу «Экопрома» повлияла смена руководства? Будет ли регоператор вывозить мусор в новогодние праздники? Нужно ли отказываться от мусоропроводов в многоэтажках?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»