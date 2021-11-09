14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности
12:30 «Гайд-парк»: Константин Болотин о благоустройстве 11-го округа, планах «Горводоканала» и бюджете
09.11.2021 14:00 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах
«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности
10.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой Россия», руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.
Он рассказал, как его предприятию удается не только сохранять производство в условиях коронавируса, но и постоянно развиваться, прокомментирует действующие в Псковской области ограничительные меры. Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, партийной и благотворительной деятельности Юрия Сорокина.
Ведущий эфира - Олег Добрынин.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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