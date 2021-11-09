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«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности

10.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой Россия», руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Он рассказал, как его предприятию удается не только сохранять производство в условиях коронавируса, но и постоянно развиваться, прокомментирует действующие в Псковской области ограничительные меры. Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, партийной и благотворительной деятельности Юрия Сорокина.

Ведущий эфира - Олег Добрынин.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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