«Собственной персоной»: Наталья Плявинская о «Территории смыслов»

Гость студии - руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.



На минувшей неделе состоялся региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Гостья студии рассказала о целях, задачах и итогах форума, о том, какую задачу участникам мероприятия поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников и какие предложения звучали от молодежи. Также были затронуты вопросы участия молодежи в проектной деятельности, волонтерства, реализации социальных проектов и подготовки к Дню Победы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»