www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 апреля 6 апреля 13 апреля 19 апреля 6 апреля 14 апреля 16 апреля 9 апреля 21 апреля 9 апреля Телефон 14 апреля 15 апреля 14 апреля 19 апреля 16 апреля

«Собственной персоной»: Наталья Плявинская о «Территории смыслов»

21.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

На минувшей неделе состоялся региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Гостья студии рассказала о целях, задачах и итогах форума, о том, какую задачу участникам мероприятия поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников и какие предложения звучали от молодежи. Также были затронуты вопросы участия молодежи в проектной деятельности, волонтерства, реализации социальных проектов и подготовки к Дню Победы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты