«Собственной персоной»: Андрей Маковский о партии «Новые люди» и вызовах 2021 года

Гость студии - представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский. В программе речь пойдет о целях создания партии «Новые люди» и ее регионального отделения, отличиях от уже существующих политических объединений и подготовке к выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»