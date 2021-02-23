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«Собственной персоной»: Андрей Маковский о партии «Новые люди» и вызовах 2021 года

24.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский. В программе речь пойдет о целях создания партии «Новые люди» и ее регионального отделения, отличиях от уже существующих политических объединений и подготовке к выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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