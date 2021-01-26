«Собственной персоной»: Андрей Козлов о вопросах экологии и поддержке аграриев
27.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.
Ведущие эфира Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова поговорят с ним о региональном бюджете на 2021 год, о проекте закона о так называемом «зеленом поясе» вокруг Пскова, а также о господдержке бизнеса и аграриев в условиях коронавируса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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