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«Собственной персоной»: Андрей Козлов о вопросах экологии и поддержке аграриев

27.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. 

Ведущие эфира Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова поговорят с ним о региональном бюджете на 2021 год, о проекте закона о так называемом «зеленом поясе» вокруг Пскова, а также о господдержке бизнеса и аграриев в условиях коронавируса. 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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