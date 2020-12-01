01.12.2020 14:00 «Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова
«Собственной персоной»: Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров о настроениях в народных массах
02.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Какие тенденции фиксируют социологи в общественно-политической жизни страны? Какие настроения царят в широких народных массах? Каковы сегодня пандемические страхи россиян? Насколько велика вероятность смены власти в 2021 году? Почему у оппозиции в России не получается привлечь избирателя на свою сторону?
Об этом и многом другом с гостем студии побеседует Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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