«Собственной персоной»: Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров о настроениях в народных массах

Гость студии – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Какие тенденции фиксируют социологи в общественно-политической жизни страны? Какие настроения царят в широких народных массах? Каковы сегодня пандемические страхи россиян? Насколько велика вероятность смены власти в 2021 году? Почему у оппозиции в России не получается привлечь избирателя на свою сторону?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседует Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»