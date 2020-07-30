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«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об успехах и тяготах Островского района

31.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. Ведущий эфира Максим Костиков обсудит с ним, какова на сегодняшний день ситуация в Островском районе с коронавирусной инфекцией, все ли идет по плану в рамках приграничного сотрудничества и в реализации нацпроектов, удалось ли решить хронические проблемы в сфере ЖКХ в военном городке Остров-3 и развиваются ли в районе такие сферы, как промышленность и туризм, столь же успешно, как и аграрный сектор? Отдельной темой для разговора станет роль местного самоуправления и главы муниципалитета в сегодняшних реалиях. Кто такой глава района сегодня – реальный управленец или громоотвод для областной власти?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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