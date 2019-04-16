www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 апреля 26 марта 8 апреля 8 апреля 1 апреля 28 марта 28 марта 26 марта Телефон 2 апреля 28 марта 27 марта 29 марта 3 марта 5 апреля 8 апреля

«Собственной персоной»: глава фракции ЛДПР в Псковском парламенте Антон Минаков и координатор реготделения партии Артем Васильев.

17.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор регионального отделения партии Артем Васильев. Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с собеседниками ситуацию в региональном отделении ЛДПР, планы законотворческой деятельности псковских «либерал-демократов», а также их позицию по строительству завода «Титан-Полимер» и другим актуальным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты