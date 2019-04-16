«Собственной персоной»: глава фракции ЛДПР в Псковском парламенте Антон Минаков и координатор реготделения партии Артем Васильев.

В гостях - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор регионального отделения партии Артем Васильев. Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с собеседниками ситуацию в региональном отделении ЛДПР, планы законотворческой деятельности псковских «либерал-демократов», а также их позицию по строительству завода «Титан-Полимер» и другим актуальным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»