14:00 «Собственной персоной»: глава фракции ЛДПР в Псковском парламенте Антон Минаков и координатор реготделения партии Артем Васильев.
15.04.2019 14:00 «Постскриптум»: О «мусорном» конфликте и создании исторического парка на стадионе «Электрон»
«Собственной персоной»: глава фракции ЛДПР в Псковском парламенте Антон Минаков и координатор реготделения партии Артем Васильев.
17.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор регионального отделения партии Артем Васильев. Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с собеседниками ситуацию в региональном отделении ЛДПР, планы законотворческой деятельности псковских «либерал-демократов», а также их позицию по строительству завода «Титан-Полимер» и другим актуальным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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