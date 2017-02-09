«Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов

Гость студии - экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов. Разговор посвящен его предстоящему переходу на пост проректора ПсковГУ по воспитательной работе: мотивам такого решения и планам на ближайший период. Кроме того, ведущие программы - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсуждают с гостем студии актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»