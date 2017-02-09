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«Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов

10.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов. Разговор посвящен его предстоящему переходу на пост проректора ПсковГУ по воспитательной работе: мотивам такого решения и планам на ближайший период. Кроме того, ведущие программы - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Пскове»  Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсуждают с гостем студии актуальные вопросы общественно-политической повестки.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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