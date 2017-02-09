14:00 «Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов
09.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: Продуктовые карточки - помощь бедным или кормушка для коррупционеров?
09.02.2017 14:00 «Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
«Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов
10.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов. Разговор посвящен его предстоящему переходу на пост проректора ПсковГУ по воспитательной работе: мотивам такого решения и планам на ближайший период. Кроме того, ведущие программы - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсуждают с гостем студии актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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