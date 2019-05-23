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«Эхо города»: нужны ли Пскову ларьки?

24.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня, 24 мая, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стартовал новый проект - авторская программа Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».

Ведущие социокультурной программы в студии обсудят проблемы, которые касаются большинства жителей города, будут ставить вопросы и искать на них ответы, и с удовольствием выслушают мнение радиослушателей и экспертов.

Тема первой программы - нужны ли в городе нестационарные торговые объекты? В какой части областного центра они должны располагаться и как выглядеть? Что в них должно продаваться? Нужны ли на набережных и в парках батуты и киоски с прохладительными напитками и сколько их должно быть?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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