«Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год

Гость студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Пскова: качество уборки городских территорий от снега, отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей, итоги сезона благоустройства Пскова. Также Сергей Гаврилов рассказал о перспективах следующего года по ремонту дворов, общественных территорий и о работе над проектом городского бюджета.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»