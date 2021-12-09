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«Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год

08.12.2021 14:04 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Пскова: качество уборки городских территорий от снега, отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей, итоги сезона благоустройства Пскова. Также Сергей Гаврилов рассказал о перспективах следующего года по ремонту дворов, общественных территорий и о работе над проектом городского бюджета.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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