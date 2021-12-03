www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 ноября 10 ноября 12 ноября 11 ноября 10 ноября 15 ноября 11 ноября 12 ноября 15 ноября 27 октября 27 октября 28 октября 11 ноября 15 ноября 12 ноября 11 ноября

«Подстрочник»: Владимир Воробьев о патриотизме и новой команде сити-менеджера

06.12.2021 14:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

Что такое патриотизм и на каких примерах нужно воспитывать молодежь? Какова процедура согласования новых членов команды главы администрации Пскова? Как городские чиновники проходят аттестацию и какие качества нужны муниципальным служащим для эффективной работы? Подробнее об этом с Владимиром Воробьевым беседует ведущий Артем Татаренко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты