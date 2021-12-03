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«Подстрочник»: Владимир Воробьев о патриотизме и новой команде сити-менеджера
06.12.2021 14:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гости студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.
Что такое патриотизм и на каких примерах нужно воспитывать молодежь? Какова процедура согласования новых членов команды главы администрации Пскова? Как городские чиновники проходят аттестацию и какие качества нужны муниципальным служащим для эффективной работы? Подробнее об этом с Владимиром Воробьевым беседует ведущий Артем Татаренко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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