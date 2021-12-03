«Подстрочник»: Владимир Воробьев о патриотизме и новой команде сити-менеджера

Гости студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

Что такое патриотизм и на каких примерах нужно воспитывать молодежь? Какова процедура согласования новых членов команды главы администрации Пскова? Как городские чиновники проходят аттестацию и какие качества нужны муниципальным служащим для эффективной работы? Подробнее об этом с Владимиром Воробьевым беседует ведущий Артем Татаренко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»