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«Подстрочник»: Чем гордится Вадим Нэдик?

16.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Ведущая Любовь Кузнецова расспросила гостя студии, чего нового он привнес в работу комитета, что улучшило его деятельность, за какие действия ему не стыдно и чем можно гордиться. Также Вадим Нэдик рассказал, на каком этапе сейчас находится реставрация Троицкого собора, какова судьба Дома Батова, что сейчас происходит в Гельдтовой бане и на мельнице Кукка, какие работы областной комитет по ОКН ведет на объектах в районах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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