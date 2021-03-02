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«Подстрочник»: Нужен ли Псковской области музей оккупации?

03.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель фонда «Достоверная история», известный псковский журналист и краевед Юрий Алексеев. Темы патриотизма, исторической памяти, итогов Великой Отечественной войны — центральные в жизни современной России. С недавних пор краеугольным камнем тут стал вопрос исторической правды и искажения истории. Кто же выиграл Вторую мировую — мы или американцы? Готовился ли Сталин сам напасть на Германию? Подобных вопросов в последние годы было поднято очень много. Еще больше написано разного рода публицистики. Отделить зерна от плевел тут непросто. Как жил Псков в годы войны? И нужен ли Псковской области музей оккупации? И может ли история быть достоверной?

Подробнее об этом с гостем студии поговорят ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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