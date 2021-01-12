«Подстрочник»: Игорь Сопов о выборах в 2021 году

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он подведет итоги работы облизбиркома в 2020 году и расскажет, как в текущем году будут проходить выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Как облизбирком преодолевал трудности прошлого года? Как Игорь Сопов оценивает год своей деятельности на посту председателя облизбиркома и что ему удалось изменить за этот период в деятельности комиссии? Сохранятся ли на выборах 2021 года ограничения и практики, действовавшие в минувшем году? Как председатель избиркома строит диалог с политическими силами региона?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»