«Подстрочник»: Какая судьба ждет незавершенные дорожные объекты Пскова?

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах реализации основных дорожных проектов в текущем году и о планах на следующий. В частности, гость студии расскажет, какая судьба ждет главные и пока незавершенные объекты на территории Пскова: улицы Леона Поземского, Яна Фабрициуса, круг на Инженерной и Индустриальной. Отдельно будут затронуты темы завершения строительства Северного обхода и предстоящего ремонта Октябрьского проспекта.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»