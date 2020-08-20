«Подстрочник»: Браки и разводы в эпоху COVID-19

Гость студии - председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Как осуществляется регистрация браков в условиях ограничительных мер? В чью пользу сегодня соотношение браков и разводов?Возросла ли смертность в Псковской области в 2020 году? Кроме того, речь пойдет о работе мировых судов, как можно получить бесплатную юридическую помощь и надо ли расширять юрисдикцию суда присяжных.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»