20.08.2020 12:00 «Гайд-парк» с Александром Козловским о событиях в Белоруссии и подготовке к выборам
19.08.2020 19:00 «Дневной дозор»: Турбизнес в условиях закрытых границ - «золотой век» или возможность выжить?
«Подстрочник»: Браки и разводы в эпоху COVID-19
21.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Как осуществляется регистрация браков в условиях ограничительных мер? В чью пользу сегодня соотношение браков и разводов?Возросла ли смертность в Псковской области в 2020 году? Кроме того, речь пойдет о работе мировых судов, как можно получить бесплатную юридическую помощь и надо ли расширять юрисдикцию суда присяжных.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати