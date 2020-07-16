«Подстрочник»: Игорь Максимов о планах по развитию Псковских теплосетей
17.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.
Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудит с ним реальное положение дел на предприятии, планы по его развитию, подготовку к отопительному сезону, а также волнующий многих вопрос разгосударствления и приватизации теплосетей – какие тут возможны варианты, их «плюсы» и «минусы».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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