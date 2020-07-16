«Подстрочник»: Игорь Максимов о планах по развитию Псковских теплосетей

Гость студии – директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудит с ним реальное положение дел на предприятии, планы по его развитию, подготовку к отопительному сезону, а также волнующий многих вопрос разгосударствления и приватизации теплосетей – какие тут возможны варианты, их «плюсы» и «минусы».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»