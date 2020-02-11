10.02.2020 14:00 «Постскриптум»: Итоги визита полпреда, скандальный забор и проект по народному бюджетированию
«Подстрочник»: региональный координатор партии ЛДПР Артем Васильев
12.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Что происходит в региональном отделении ЛДПР? Какие задачи стоят перед партией, недавно отметившей 30-летие? Как псковские «соколы Жириновского» готовятся к избирательным кампаниям 2020 года, как отстаивают интересы псковичей и с какими законодательными инициативами выступают на областном уровне? Ответы на эти и многие другие вопросы в программе «Подстрочник». Гость студии - региональный координатор партии ЛДПР Артем Васильев. Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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