14:00 «Подстрочник»: глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин
03.12.2019 19:00 «Дневной дозор»: Почему пробуксовывает программа «Формирование комфортной городской среды»?
«Подстрочник»: глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин
04.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.
Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о развитии дорожного хозяйства Псковской области, реализации проекта БКАД, ремонтах дорог в осенне-зимний период, судьбе «Псковпассажиравтотранса».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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