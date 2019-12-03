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«Подстрочник»: глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин

04.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о развитии дорожного хозяйства Псковской области, реализации проекта БКАД, ремонтах дорог в осенне-зимний период, судьбе «Псковпассажиравтотранса».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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