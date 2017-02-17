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«Подстрочник»: Псковская Масленица
20.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева. Ведущий выпуска - Алексей Семенов. Разговор пойдет об особенностях проведения Масленицы в этом году.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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