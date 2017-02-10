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«Подстрочник»: об итогах XXIV Пушкинского театрального фестиваля

13.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин.
Эфир посвящен итогам фестиваля, который накануне завершился в Псковском драмтеатре.



Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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