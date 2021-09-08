www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 августа Телефон 27 августа 27 августа 30 августа 30 августа 30 августа 27 августа 18 августа 19 августа 25 августа 31 августа 19 августа 18 августа 30 августа 31 августа

«Особое мнение»: О чем свидетельствуют данные предвыборной социологии?

09.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – социолог, кандидат социологических наук, научный руководитель исследовательского центра «Единение» Наталья Мельникова.

Она рассказала, о чем свидетельствуют данные предвыборной социологии, как проходят социологические исследования, замеры общественного мнения, а также оценила шансы политических партий и кандидатов в Псковской области накануне парламентских выборов.

Вел эфир Максим Костиков.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты