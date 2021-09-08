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«Особое мнение»: О чем свидетельствуют данные предвыборной социологии?
09.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – социолог, кандидат социологических наук, научный руководитель исследовательского центра «Единение» Наталья Мельникова.
Она рассказала, о чем свидетельствуют данные предвыборной социологии, как проходят социологические исследования, замеры общественного мнения, а также оценила шансы политических партий и кандидатов в Псковской области накануне парламентских выборов.
Вел эфир Максим Костиков.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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