«Особое мнение» главы псковского УФАС Ольги Милонаец

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Как развиваются громкие резонансные дела? Их немало, некоторые остались с прошлого года, но, как мы видим, есть и новые. Что изменилось в работе ведомства с приходом нового руководителя федеральной службы? Как строится диалог ведомства с естественными и не очень монополиями в нашем регионе? Может ли УФАС повлиять на рост цен на товары первой необходимости? Почему реклама алкоголя недопустима даже в социальных сетях?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»