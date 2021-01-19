12:00 «Гайд-парк»: Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов об ограничении прав граждан в связи с пандемией
19.01.2021 14:00 «Эхономика»: Игорь Савицкий расскажет, как бизнесу остаться на плаву в условиях пандемии
«Особое мнение» главы псковского УФАС Ольги Милонаец
20.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Как развиваются громкие резонансные дела? Их немало, некоторые остались с прошлого года, но, как мы видим, есть и новые. Что изменилось в работе ведомства с приходом нового руководителя федеральной службы? Как строится диалог ведомства с естественными и не очень монополиями в нашем регионе? Может ли УФАС повлиять на рост цен на товары первой необходимости? Почему реклама алкоголя недопустима даже в социальных сетях?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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