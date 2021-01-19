www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 декабря Телефон 23 декабря 24 декабря 25 декабря 13 января 19 января 11 января 28 декабря 13 января 14 января 13 января 18 января 18 января 31 декабря 15 января

«Особое мнение» главы псковского УФАС Ольги Милонаец

20.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Как развиваются громкие резонансные дела? Их немало, некоторые остались с прошлого года, но, как мы видим, есть и новые. Что изменилось в работе ведомства с приходом нового руководителя федеральной службы? Как строится диалог ведомства с естественными и не очень монополиями в нашем регионе? Может ли УФАС повлиять на рост цен на товары первой необходимости? Почему реклама алкоголя недопустима даже в социальных сетях?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты