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«Особое мнение»: Лев Шлосберг об итогах сентябрьских выборов и будущем партии «Яблоко»

16.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят с ним итоги сентябрьских выборов, ближайшие планы псковских «яблочников», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки псковского региона и страны в целом.

Почему Лев Шлосберг проголосовал против сокращения численности депутатов Псковского областного Собрания? Будет ли псковское «Яблоко» выдвигать своего кандидата на выборы главы Великолукского района? Насколько эффективно Псковская область отвечает вызовам, которые ставит коронавирус? Каким Лев Шлосберг видит будущее партии «Яблоко» и свое место в ней?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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