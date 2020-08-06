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«Особое мнение» Виталия Аршинова: Легко ли быть главой района?

07.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный представитель корпуса муниципальных руководителей Псковской области, глава Плюсского района Виталий Аршинов. Чем живет местное самоуправление сегодня? Каковы его проблемы и перспективы? В чем отличия нынешней ситуации от 1990-х, когда Виталий Аршинов в первый раз возглавлял Плюсский район? Тяжело ли работать главе, избранному не от партии власти, а от «Яблока», и в каком формате складываются его взаимоотношения с региональной властью? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат сегодня в прямом эфире. Программу проведет журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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