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«Особое мнение»: депутат Псковского областного Собрания, хирург Игорь Дитрих

10.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В рамках сегодняшнего разговора он расскажет, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики и прибывшие им на помощь московские специалисты. Также будут обсуждаться законодательные инициативы по поддержке врачей и сферы здравоохранения региона в условиях коронавируса.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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