09.06.2020 12:00 «Гайд-парк»: Замглавы ФНПР Давид Кришталь и новый лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов
«Особое мнение»: депутат Псковского областного Собрания, хирург Игорь Дитрих
10.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.
В рамках сегодняшнего разговора он расскажет, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики и прибывшие им на помощь московские специалисты. Также будут обсуждаться законодательные инициативы по поддержке врачей и сферы здравоохранения региона в условиях коронавируса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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