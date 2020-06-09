«Особое мнение»: депутат Псковского областного Собрания, хирург Игорь Дитрих

Гость студии – депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В рамках сегодняшнего разговора он расскажет, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики и прибывшие им на помощь московские специалисты. Также будут обсуждаться законодательные инициативы по поддержке врачей и сферы здравоохранения региона в условиях коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»