«Особое мнение» регионального координатора ЛДПР Антон Минаков

Гости студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков и руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсуждает с ними итоги выборов президента России, планы партии и регионального отделения на предстоящие в сентябре губернаторские выборы. Также предметом обсуждения станет деятельность либерал-демократов в Псковской области и иные актуальные темы общественно-политической повестки нашего региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»