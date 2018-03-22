«Особое мнение» регионального координатора ЛДПР Антон Минаков
23.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гости студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков и руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.
Ведущий программы Константин Калиниченко обсуждает с ними итоги выборов президента России, планы партии и регионального отделения на предстоящие в сентябре губернаторские выборы. Также предметом обсуждения станет деятельность либерал-демократов в Псковской области и иные актуальные темы общественно-политической повестки нашего региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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