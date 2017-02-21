«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - планируют побеседовать с ним о его законодательных инициативах, о планах псковских «яблочников» на выборах 2017 года, а также обсудят актуальные темы общественно-политической повестки. Лев Шлосберг также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Аудиозапись: