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«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга

22.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - планируют побеседовать с ним о его законодательных инициативах, о планах псковских «яблочников» на выборах 2017 года, а также обсудят актуальные темы общественно-политической повестки. Лев Шлосберг также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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