«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Извиняюсь я налево и направо

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в России принято у всех просить прощения. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»