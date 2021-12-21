21.12.2021 12:30 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
20.12.2021 14:00 «Постскриптум»: О 30-летии распада СССР, иностранных вакцинах и застройке «Четырех углов»
20.12.2021 13:00 «Беседка»: Призер конкурса «Умник» Григорий Хришкевич о восстановлении фресок при помощи цифровых технологий
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Извиняюсь я налево и направо
22.12.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в России принято у всех просить прощения. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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