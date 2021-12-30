«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы заложники традиций, мы адепты чистоты...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. С 20 декабря в бани и сауны Псковской области можно будет попасть только по QR-кодам. Этому и посвящена его новая песня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»