Партийные лидеры о новом раскладе политических сил в Псковской области

«Эхо Москвы» в Пскове завершило цикл программ, посвященных выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Участниками финального круглого стола 13 октября стали: первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков; первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Петр Алексеенко; депутаты областного Собрания — председатель областного отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Ключевая тема, которую обсудили партийные лидеры - «Расклад политических сил и перспективы деятельности 6-партийного регионального парламента».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»