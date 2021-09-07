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«Навстречу урнам»: предвыборные дебаты
08.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередные предвыборные дебаты состоялись в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 8 сентября.
Гости студии высказали свое мнение о том, нужно ли нашей политической системе обновление и есть ли в обществе запрос на такие перемены.
В дебатах приняли участие:
- Олег Брячак, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»,
- Артур Гайдук, член фракции партии «Яблоко» в областном Собрании депутатов,
- Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»,
- Андрей Маковский, представитель партии «Новые люди».
В рамках прямого эфира гости студии также задали вопросы своим оппонентам и ответили на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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