www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
30 августа 25 августа 30 августа 19 августа 26 августа 18 августа 19 августа 30 августа 31 августа 18 августа 27 августа 27 августа 27 августа Телефон 30 августа 18 августа

«Навстречу урнам»: предвыборные дебаты

08.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередные предвыборные дебаты состоялись в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 8 сентября.

Гости студии высказали свое мнение о том, нужно ли нашей политической системе обновление и есть ли в обществе запрос на такие перемены.

В дебатах приняли участие:

  • Олег Брячак, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»,
  • Артур Гайдук, член фракции партии «Яблоко» в областном Собрании депутатов,
  • Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»,
  • Андрей Маковский, представитель партии «Новые люди».

В рамках прямого эфира гости студии также задали вопросы своим оппонентам и ответили на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты