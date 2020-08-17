«Навстречу урнам»: О предстоящих сентябрьских выборах в Псковской области

Гость студии - секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о большой муниципальной кампании 2020 года, которая выходит на финишную прямую. Менее чем через месяц предстоит переизбрать более половины депутатского корпуса в районах области. Как будет проходить голосование 13 сентября 2020 года? Какие новые формы голосования будут использоваться на выборах? Как и когда можно будет проголосовать досрочно? Станет ли протяженный во времени избирательный «марафон» поводом для фальсификаций итогов голосования? За что сняли кандидатов на выборах главы Себежского района и есть ли угроза срыва выборов?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»