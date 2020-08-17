17.08.2020 19:00 «Дневной дозор»: ДТП на Рижском: дело в небезопасных дорогах или неадекватном наказании пьяных водителей?
14.08.2020 12:00 «Гайд-парк» с Павлом Оберемко о выживании индустрии развлечений в Псковской области
«Навстречу урнам»: О предстоящих сентябрьских выборах в Псковской области
18.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о большой муниципальной кампании 2020 года, которая выходит на финишную прямую. Менее чем через месяц предстоит переизбрать более половины депутатского корпуса в районах области. Как будет проходить голосование 13 сентября 2020 года? Какие новые формы голосования будут использоваться на выборах? Как и когда можно будет проголосовать досрочно? Станет ли протяженный во времени избирательный «марафон» поводом для фальсификаций итогов голосования? За что сняли кандидатов на выборах главы Себежского района и есть ли угроза срыва выборов?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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