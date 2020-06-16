14:00 «Навстречу урнам»: Игорь Сопов о технологической стороне голосования по поправкам в Конституцию
16.06.2020 14:00 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля
15.06.2020 14:00 «Постскриптум»: О подготовке к голосованию по Конституции и суровом приговоре по делу «Свидетелей Иеговы»*
«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о технологической стороне голосования по поправкам в Конституцию
17.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость выпуска - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ровно через две недели, 1 июля, нам предстоит сделать важный и осознанный выбор – проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Пакет этих поправок включает важнейшие стороны жизни государства, общества, человека и гражданина.
Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с гостем о технической и технологической стороне процесса. Какими способами можно проголосовать? Как будет организована процедура голосования? Какие меры предприняты, чтобы не допустить инфицирования граждан с учетом общей ситуации по коронавирусу? Возможно ли проголосовать досрочно и что для этого необходимо предпринять?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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