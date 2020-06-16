«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о технологической стороне голосования по поправкам в Конституцию

Гость выпуска - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ровно через две недели, 1 июля, нам предстоит сделать важный и осознанный выбор – проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Пакет этих поправок включает важнейшие стороны жизни государства, общества, человека и гражданина.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с гостем о технической и технологической стороне процесса. Какими способами можно проголосовать? Как будет организована процедура голосования? Какие меры предприняты, чтобы не допустить инфицирования граждан с учетом общей ситуации по коронавирусу? Возможно ли проголосовать досрочно и что для этого необходимо предпринять?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»