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«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о технологической стороне голосования по поправкам в Конституцию

17.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость выпуска - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. 

Ровно через две недели, 1 июля, нам предстоит сделать важный и осознанный выбор – проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Пакет этих поправок включает важнейшие стороны жизни государства, общества, человека и гражданина.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с гостем о технической и технологической стороне процесса. Какими способами можно проголосовать? Как будет организована процедура голосования? Какие меры предприняты, чтобы не допустить инфицирования граждан с учетом общей ситуации по коронавирусу? Возможно ли проголосовать досрочно и что для этого необходимо предпринять?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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