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«Навстречу урнам»: «Круглый стол» главными редакторами псковских СМИ

08.08.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Участниками часовой беседы стали:

Александр Савенко - главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей»

Александр Машкарин - руководитель Медиахолдинга Псковской области

Олег Константинов - главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки»

Денис Камалягин - главный редактор газеты «Псковская губерния».

Участники «круглого стола» говорят о ходе избирательной кампании в регионе, прежде всего, губернаторской, и посмотрят, какое отражение она находит в СМИ, насколько журналистам гарантировано право на слово и информацию без проявлений неравенства и несоразмерных ограничений.

Ведет эфир Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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