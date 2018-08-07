06.08.2018 19:00 «Дневной дозор»: Экономика впечатлений: какое влияние оказывает событийный туризм на турпоток в Псковскую область?
«Навстречу урнам»: «Круглый стол» главными редакторами псковских СМИ
08.08.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Участниками часовой беседы стали:
Александр Савенко - главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей»
Александр Машкарин - руководитель Медиахолдинга Псковской области
Олег Константинов - главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки»
Денис Камалягин - главный редактор газеты «Псковская губерния».
Участники «круглого стола» говорят о ходе избирательной кампании в регионе, прежде всего, губернаторской, и посмотрят, какое отражение она находит в СМИ, насколько журналистам гарантировано право на слово и информацию без проявлений неравенства и несоразмерных ограничений.
Ведет эфир Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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