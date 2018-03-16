«Навстречу урнам» с главой областного избиркома Михаилом Ивановым

Выпуск посвящен итогам состоявшихся накануне выборов президента России. Подробнее о том, как голосовали жители Псковской области - с каким настроением они шли на избирательные участки, какую явку продемонстрировали и кого из кандидатов поддержали, рассказывает председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»