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«Навстречу урнам» с главой областного избиркома Михаилом Ивановым

19.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Выпуск посвящен итогам состоявшихся накануне выборов президента России. Подробнее о том, как голосовали жители Псковской области - с каким настроением они шли на избирательные участки, какую явку продемонстрировали и кого из кандидатов поддержали, рассказывает председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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