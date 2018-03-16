16.03.2018 12:00 «Разговор с деканом»: декан факультета естественных наук, мед и психологического образования Владимир Прокофьев
«Навстречу урнам» с главой областного избиркома Михаилом Ивановым
19.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Выпуск посвящен итогам состоявшихся накануне выборов президента России. Подробнее о том, как голосовали жители Псковской области - с каким настроением они шли на избирательные участки, какую явку продемонстрировали и кого из кандидатов поддержали, рассказывает председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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