<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
Итоги дня - 12 марта
14:00
«Сообразим на троих»: Поправки в Конституцию и пандемия коронавируса
12:35
«Резонёр» с Константином Калиниченко
12:00
«Беседка»: О ситуации на псковском рынке труда Сергей Аржаников
11.03.2020 19:00
«Дневной дозор»: обнуление президентских сроков и досрочные выборы в парламент
11.03.2020 18:00
Итоги дня - 11 марта
11.03.2020 14:00
«Дом Советов»: спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
11.03.2020 12:35
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
1
10.03.2020 19:00
«Дневной дозор»: Обвал рубля: временный или затяжной?
10.03.2020 18:05
Реплика Донецкого: Чего хотят феминистки?
Итоги дня - 12 марта
12.03.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: Поправки в Конституцию и пандемия коронавируса
О ситуации на псковском рынке труда расскажет Сергей Аржаников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове выскажет мнение о поправках в Конституцию
«Эхономика»: Грозит ли нам очередной экономический кризис, расскажет Игорь Савицкий
«Собственной персоной»: Александр Козловский выскажет мнение по поправкам в Конституцию
7
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120