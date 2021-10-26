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«Экосреда»: Товары ЭКО - осторожно, обман!

27.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

«Товары ЭКО - осторожно, обман!» - этой теме посвящен новый выпуск программы «Экосреда». Речь идет о экомаркировках на различных товарах.

Подробнее об этом ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с экологом Викторией Посадской.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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