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«Экосреда»: Товары ЭКО - осторожно, обман!
27.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
«Товары ЭКО - осторожно, обман!» - этой теме посвящен новый выпуск программы «Экосреда». Речь идет о экомаркировках на различных товарах.
Подробнее об этом ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с экологом Викторией Посадской.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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