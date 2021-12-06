06.12.2021 12:50 «Беседка»: Доцент ПсковГУ Татьяна Васильева об актуальности проектного метода в науке
«Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах
07.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Декабрь традиционно становится месяцем, когда мы подводим итоги уходящего года. Года с продолжающимися по миру локдаунами, года, когда мы изучили буквы «дельта» и «омикрон» греческого алфавита, и, тем не менее, года в котором 84% россиян, по данным ВЦИОМ, считают себя счастливыми. Есть ли среди счастливых людей представители псковского бизнеса? Об этом и многом другом ведущий Дмитрий Иванов поговорил с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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