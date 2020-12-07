07.12.2020 14:00 «Постскриптум»: Об окончании электорального цикла 2020 и ситуации в псковском здравоохранении
«Эхономика»: Ольга Милонаец об итогах года работы псковских антимонопольщиков
08.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Руководитель ведомства подведет итоги года работы псковских антимонопольщиков, прокомментирует громкие дела уходящего года, а также расскажет, как отразилась смена федерального руководства на работе регионального управления.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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