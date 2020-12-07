«Эхономика»: Ольга Милонаец об итогах года работы псковских антимонопольщиков

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Руководитель ведомства подведет итоги года работы псковских антимонопольщиков, прокомментирует громкие дела уходящего года, а также расскажет, как отразилась смена федерального руководства на работе регионального управления.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»