«Эхономика»: Ольга Милонаец о «черной метке» УФАС и резонансных делах

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Речь пойдет об успехах и достижениях в работе псковского УФАС в 2020 году и предстоящей ежегодной «Неделе конкуренции», а также о ситуации на рынке госзакупок в 2020 году. Руководитель ведомства расскажет, в каких секторах закупок УФАС сегодня фиксирует наибольшее число нарушений законодательства о защите конкуренции, как регулируется реклама алкоголя в соцсетях и почему некоторые рекламодатели получают от ведомства «черную метку».

По традиции будут затронуты и некоторые резонансные дела, которые находятся в разработке управления.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»