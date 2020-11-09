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«Эхономика»: Ольга Милонаец о «черной метке» УФАС и резонансных делах
10.11.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Речь пойдет об успехах и достижениях в работе псковского УФАС в 2020 году и предстоящей ежегодной «Неделе конкуренции», а также о ситуации на рынке госзакупок в 2020 году. Руководитель ведомства расскажет, в каких секторах закупок УФАС сегодня фиксирует наибольшее число нарушений законодательства о защите конкуренции, как регулируется реклама алкоголя в соцсетях и почему некоторые рекламодатели получают от ведомства «черную метку».
По традиции будут затронуты и некоторые резонансные дела, которые находятся в разработке управления.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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